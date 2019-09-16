2019-09-16T13:22:01+03:00
Общество

В Липецке вандалы сожгли новые евроконтейнеры для мусора

Баки из прочного пластика оказались не рассчитаны на пироманов
Лия МУРАДЬЯН
Поделиться:
На вандалов пожаловалась начальник областного управления экологииНа вандалов пожаловалась начальник областного управления экологииФото: с личной страницы в Instagram
Изменить размер текста:

О реакции «благодарных» липчан на мусорную реформу сообщила на свой странице в instagram начальник областного управления экологии и природных ресурсов Галина Рощупкина. Она опубликовала фото оплавившихся пластиковых мусорных контейнеров на улице Жуковского у дома №26.

Новые евроконтейнеры поставили там недавно в рамках программы реформирования системы обращения с отходами.

– Неужели такая безобразная картина лучше, чем чистые контейнерные площадки и новые евроконтейнеры, – спросила у подписчиков начальник управления. – Реформа системы обращения с ТКО направлена не только на регоператоров, но и на нас с вами! Давайте будем беречь порядок и красоту!

Напомним, что новые контейнеры для мусора начали устанавливать в Липецке этим летом. На это выделили 20 млн. рублей. Тогда сообщали, новые баки сделаны из прочного пластика, они не деформируется и не трескаются на морозе. Вот только на вредителей-пироманов новые баки все же не рассчитаны.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
На Силикатных озерах в Липецке сгорело более 3,5 га территорий
С начала года в Липецке выловили более 4000 бродячих животных
Липчане отдают за ЖКХ 9.1% своих доходов – меньше среднего по стране
Липчан предупреждают о сильных порывах ветра
Сбежавший пенсионер сказал, что не заметил как сбил ребенка в Липецке
В Липецке в аварии погиб 20 летний мотоциклист
В ДТП с гужевой повозкой под Липецком погибла пассажирка «ВАЗа»
Губернатор Липецкой области потребовал отправить в отставку мэра Данкова
В Липецке из-за жалоб уволили главврача городской больницы №4
Под Липецком из квартиры украли катану, саблю и 90 бутылок коллекционного алкоголя
В Липецке угнали внедорожник «Мицубиси-Аутландер»
Под Липецком в столкновении трех машин пострадали люди
В Липецке мужчина выпал с пятого этажа и остался жив
Под Липецком в ДТП перевернулся «Матиз» и едва не упал на пешехода
Свет и воду отключат в Липецке в понедельник
В Липецке полиция вычислила водителя, который сбил ребенка и сбежал
В ДТП с двумя иномарками в Липецке погиб человек
Новая школа в Липецке за полмиллиарда рублей превратилась в долгострой
Липчанин в Мордовии обманул сельхозкооператив на 1.6 млн. рублей
На выходные в Липецке обещают дожди и сильные порывы ветра
До конца года в Липецке объединят несколько школ и садиков
В Липецкой области установили максимальный V класс горимости лесов