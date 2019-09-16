В Липецке вандалы сожгли новые евроконтейнеры для мусора
О реакции «благодарных» липчан на мусорную реформу сообщила на свой странице в instagram начальник областного управления экологии и природных ресурсов Галина Рощупкина. Она опубликовала фото оплавившихся пластиковых мусорных контейнеров на улице Жуковского у дома №26.
Новые евроконтейнеры поставили там недавно в рамках программы реформирования системы обращения с отходами.
– Неужели такая безобразная картина лучше, чем чистые контейнерные площадки и новые евроконтейнеры, – спросила у подписчиков начальник управления. – Реформа системы обращения с ТКО направлена не только на регоператоров, но и на нас с вами! Давайте будем беречь порядок и красоту!
Напомним, что новые контейнеры для мусора начали устанавливать в Липецке этим летом. На это выделили 20 млн. рублей. Тогда сообщали, новые баки сделаны из прочного пластика, они не деформируется и не трескаются на морозе. Вот только на вредителей-пироманов новые баки все же не рассчитаны.
ИСТОЧНИК KP.RU