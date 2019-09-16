В Липецке вандалы сожгли новые евроконтейнеры для мусора

СЕГОДНЯ 13:22 2019-09-16T13:22:01+03:00

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О реакции «благодарных» липчан на мусорную реформу сообщила на свой странице в instagram начальник областного управления экологии и природных ресурсов Галина Рощупкина. Она опубликовала фото оплавившихся пластиковых мусорных контейнеров на улице Жуковского у дома №26.

Новые евроконтейнеры поставили там недавно в рамках программы реформирования системы обращения с отходами.

– Неужели такая безобразная картина лучше, чем чистые контейнерные площадки и новые евроконтейнеры, – спросила у подписчиков начальник управления. – Реформа системы обращения с ТКО направлена не только на регоператоров, но и на нас с вами! Давайте будем беречь порядок и красоту!

Напомним, что новые контейнеры для мусора начали устанавливать в Липецке этим летом. На это выделили 20 млн. рублей. Тогда сообщали, новые баки сделаны из прочного пластика, они не деформируется и не трескаются на морозе. Вот только на вредителей-пироманов новые баки все же не рассчитаны.

ИСТОЧНИК KP.RU