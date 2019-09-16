Липчан предупреждают о сильных порывах ветра

СЕГОДНЯ 14:19 2019-09-16T14:19:53+03:00

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МЧС предупреждает о резком ухудшении погоды, которое ожидается в Липецкой области в ближайший час. По данным спасателей, в существенно регионе усилится юго-западный ветер, его порывы могут достигать 15-17 метров в секунду. Также синоптики обещают небольшой дождь.

Сильный ветер с порывами до 16 м/с ожидается и во вторник, 17 сентября. Температура воздуха в этот день существенно не изменится, ночью прогнозируют 6-11 градусов тепла, днем – 13-18°. А вот осадков не обещают. Атмосферное давление останется в пределах 739 мм ртутного столба.

В среду в регион снова вернутся дожди, а максимальная температура воздуха снизится до +13 градусов днем. Небольшие дожди будут идти до конца недели. Самым холодным днем станет воскресенье, когда днем столбик термометра не поднимется выше отметки в +11°С.

ИСТОЧНИК KP.RU