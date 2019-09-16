Липчане отдают за ЖКХ 9.1% своих доходов – меньше среднего по стране

СЕГОДНЯ 15:09 2019-09-16T15:09:26+03:00

Жители региона в среднем платят за коммуналку 3450 рублей в месяц

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Липецкая область попала на 27 строчку рейтинга по стоимости услуг ЖКХ в соотношении с доходами в регионах России. Какую часть зарплаты население отдает за коммунальные услуги, подсчитали эксперты РИА Рейтинг.

Согласно этим данным, в среднем по стране россияне отдают за ЖКХ 9,6 % от своих доходов – это 4385 рублей. То есть средний доход по стране считается 45 677 рублей.

В Липецкой области у жителей на коммунальные платежи уходит 9.1% доходов или 3450 рублей. Выходит, что в области средний доход 37 912 рублей. При этом эксперты отмечают, что за год коммуналка снизилась на 0.6%.

Липчанам коммуналка обходится дешевое чем жителям Воронежа, которые отдают 9,3% или 3658 рублей. В Тамбове услуги ЖКХ дешевле, 3167 рублей, но по отношению к зарплате тамбовчане отдают 10.2% от своих доходов.

В Курской области коммуналка дешевле чем в Липецке фактически и отнимает меньше доходов – 8,4% или 3153 рубля, 19 место в рейтинге. В Белгороде пожалуй самая дорогая коммуналка – 3829 рублей, но к уровню зарплаты она занимает всего 8.8% от доходов.

Дешевле всего в стране ЖКХ обходится жителям Дагестана – 4.6% или 2445 рублей, дороже сего в Камчатском крае – 15% или 9750 рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU