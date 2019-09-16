На Силикатных озерах в Липецке сгорело более 3,5 га территорий
В Липецке в районе Силикатных озер горит трава. Очаги возгорания появились еще в минувшее воскресенье, 15 сентября. Огонь удалось ликвидировать.
В Липецке в районе Силикатных озер горит трава.
По данным пресс-службы регионального ГУ МЧС России по Липецкой области, ранним утром 16 сентября пламя появилось вновь. Сообщения о возгораниях начали поступать на пульт спасателей с 4 часов утра. На месте происшествия работают 5 пожарных бригад, 5 автомобилей лесопожарного центра, 2 трактора, 3 ЛПК. С огнем помогают бороться 15 человек из добровольной пожарной дружины.
Как стало известно "КП-Липецк", в настоящий момент выгорело более 3,5 га территорий. Пожарные продолжают выполнять свою работу. Пламя еще не потушено.
Напомним, в случае происшествия звонить на номер "112".
Пожарные продолжают бороться с огнем на Силикатных озерах.
ИСТОЧНИК KP.RU