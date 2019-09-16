2019-09-16T16:07:17+03:00
Происшествия

На Силикатных озерах в Липецке сгорело более 3,5 га территорий

Пожарные продолжают ликвидировать очаги возгорания [видео]
Юлия КЛЮЕВА
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В Липецке горят Силикатные озераВ Липецке горят Силикатные озераФото: принтскрин видео.
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В Липецке в районе Силикатных озер горит трава. Очаги возгорания появились еще в минувшее воскресенье, 15 сентября. Огонь удалось ликвидировать.

В Липецке в районе Силикатных озер горит трава.

По данным пресс-службы регионального ГУ МЧС России по Липецкой области, ранним утром 16 сентября пламя появилось вновь. Сообщения о возгораниях начали поступать на пульт спасателей с 4 часов утра. На месте происшествия работают 5 пожарных бригад, 5 автомобилей лесопожарного центра, 2 трактора, 3 ЛПК. С огнем помогают бороться 15 человек из добровольной пожарной дружины.

Как стало известно "КП-Липецк", в настоящий момент выгорело более 3,5 га территорий. Пожарные продолжают выполнять свою работу. Пламя еще не потушено.

Напомним, в случае происшествия звонить на номер "112".

Пожарные продолжают бороться с огнем на Силикатных озерах.

ИСТОЧНИК KP.RU

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