2019-09-16T17:30:48+03:00
Общество

За вонь в Липецке виновных привлекут к административной ответственности

Причина неприятного запаха - удобрения, которыми обрабатывали поля рядом с областным центром
Юлия КЛЮЕВА
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Причина неприятного запаха - удобрения, которыми обрабатывали поля рядом с областным центромПричина неприятного запаха - удобрения, которыми обрабатывали поля рядом с областным центромФото: С сайта администрации Липецкой области
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В минувшие выходные липчанам пришлось нелегко. Липецк окутал неприятный запах. Горожане начали возмущаться. Они выражали свое недовольство в соцсетях, оставляли сообщения в инстаграме губернатора региона Игоря Артамонова. В природоохранные службы поступило большое количество жалоб. Сильнее всего воняло в центре города, микрорайоне "Университетский" и в районе Сырского Рудника.

Как сообщили в пресс-службе областной администрации, экологи проверили сельхозпредприятия, расположенные рядом с областным центром. Оказалось, что причина неприятного запаха - удобрения. По словам начальника регионального управления экологии и природных ресурсов Галины Рощупкиной, сельхозпредприятия не учли изменившиеся погодные условия и розу ветров, когда начали удобрять поля.

Проводится проверка, по итогам которой примут решение. Виновных накажут - привлекут к административной ответственности.

- Кроме того, примем превентивные меры, - сообщила Галина Рощупкина. - Сельхозпредприятия будут получать информацию о неблагоприятных метеоусловиях и учитывать эти факторы при удобрении земель.

ИСТОЧНИК KP.RU

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