"ВАЗ" вылетел в реку Дон под Липецком

СЕГОДНЯ 17:41 2019-09-16T17:43:47+03:00

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В выходные в Липецкой области случилось серьезное происшествие. В минувшее воскресенье, 15 сентября, в Задонском районе в реку Дон съехал автомобиль "ВАЗ 2115".

По данным пресс-службы регионального УГПСС, сообщение об этом поступило оперативному дежурному в 15.35. Спасатели поисково-спасательной службы на водных объектах Задонска тут же выехали на место происшествия - в село Матюшкино. Они вытащили машину на берег. К счастью, никто из людей не пострадал.

Жителям Липецка и области напоминают о том, что необходимо соблюдать правила дорожного движения. За рулем не терять бдительность, быть внимательнее. Помните, что от вас зависит не только сохранность имущества, но и жизнь и здоровье ваших родных, а также других участников движения.

ИСТОЧНИК KP.RU