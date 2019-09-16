2019-09-16T19:34:17+03:00
Общество

Во вторник 9 улиц Липецка останутся без света, 24 - без холодной воды

Еще в 4 домах областного центра отключат горячую воду
Юлия КЛЮЕВА
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В Липецке отключат свет и водуВ Липецке отключат свет и водуФото: Юлия КЛЮЕВА
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Во вторник, 17 сентября, в некоторых домах Липецка отключат свет, холодную и горячую воду. По данным пресс-службы АО "ЛГЭК", с 9 утра до 5 часов вечера без электричества останутся жители улиц Качалова, 1, 3, 5; Мусоргского, 10; переулок Попова, 5; им. Кирова; Чкалова, Комсомольская. До 4 часов света не будет в садоводческом товариществе "Монтажник".

С часа дня до 5 часов вечера свет погаснет по адресам: улицы Баумана, 333, 353а, 333б, 333д, 353/1, 353/2, 333/2, 333/3, 333/5, 333/6, 333/7, 333/8, 333/8а, 333/9, 333/11, 333/14; 40 лет Октября, 41; Ушинского, 15, 17/1, 17/2, 17, 18, 19, 40, 56, 54, 58, 60, 9/2, 9, 9/1, 14, 72, 15/1, а также в садоводческом товариществе "Сокол-1".

С 10 утра до 8 часов вечера без горячей воды останутся жители дома №22 по улице Комсомольская. С 9 утра до 4 часов вечера горячую воду отключат в домах №67, 69 и 71 по улице Елецкая.

С 10 утра до 8 часов вечера холодной воды не будет по адресам: улицы им. Н.К. Крупской, 1, 1А, 2, 4, 6; М. Расковой, 18; Осипенко, 25; Прокатная, 12-29; Суворова, 11-15, 15А, 18, 20, 22, 24, 26; Невского, 13, 15; проспект Мира, 36, 38, 40, 42, 44; 9 Мая, 2, 4, 4к/1; Плеханова, 61, 63а, 65, 70а, 72, 78, 80, 82, 84,70; Желябова, 12; Котовского; Школьная; Пригородная; Верхняя; 1-я Крымская; 2-я Крымская; Киевская; имени Кирова; Чкалова; переулок Ивана Кочубея; Московская, 45, 45а, 47, 49, 49/1, 51, 51А, 53, 53/1, 57А; Западная, 44; 9-й микрорайон, 45; Стаханова, 7, 11, 13, 13а, 19, 21, 23, 29а; проспект 60-летия СССР, 24, 28; П. Смородина, 12, 12в, 16.

Подробную информацию об отключениях можно узнать по телефонам: 075 и 236-075.

ИСТОЧНИК KP.RU

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