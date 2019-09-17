Во вторник в Липецке +17 градусов и небольшой дождь

СЕГОДНЯ 09:01 2019-09-17T09:03:48+03:00

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Осень вступила в свои права. В этот вторник, 17 сентября, в Липецке переменная облачность. Утром солнечно. Столбик термометра поднялся до отметки в +15 градусов. После полудня синоптики обещают небольшой дождь. Поэтому советуем взять с собой зонт, на всякий случай. Однако к вечеру вновь распогодится, из-за туч выглянет солнце.

Днем в областном центре прогреется лишь до 17 градусов выше ноля. Ветер западный. Возможны порывы до 15 м/с. Атмосферное давление будет расти и составит 740 мм рт.ст. День стал на 4 минуты короче, чем вчера. Так, солнце в этот вторник встало в 5.58. А зайдет уже в 18.33. Луны стареющая.

ИСТОЧНИК KP.RU