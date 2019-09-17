2019-09-17T10:01:41+03:00
Общество

Под Липецком браконьеры поймали сетями более 56,5 кг рыбы

Сотрудники Росрыболовства выпустили водных обитателей обратно в реку Дон
Юлия КЛЮЕВА
Поделиться:
Изменить размер текста:

На горячую линию Липецкого отдела рыбоохраны Азово-Черноморского территориального управления Росрыболовства позвонил мужчина. Он сообщил, что когда рыбачил на реке Дон с помощью спиннинга, случайно зацепил сеть. Он решил рассказать о незаконном орудии лова специалистам.

Сотрудники управления провели траление на реке Дон в границах Хлевенского и Задонского районов Липецкой области. Мероприятия по обнаружению и извлечению брошенных орудий лова прошли на более чем 30 км водоема. Также специалисты проверили прилегающие озера и притоки рек.

Как сообщили в пресс-службе Росрыболовства, всего из воды достали 41 незаконное орудие добычи водных биологических ресурсов: 18 сетей и их фрагментов, 12 "экранов", 11 лесковых косынок. В сетях обнаружили карасей, окуней, плотву, густера. Так, специалисты выпустили более 56,5 кг рыбы.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24