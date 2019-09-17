Под Липецком браконьеры поймали сетями более 56,5 кг рыбы

СЕГОДНЯ 10:01 2019-09-17T10:01:41+03:00

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На горячую линию Липецкого отдела рыбоохраны Азово-Черноморского территориального управления Росрыболовства позвонил мужчина. Он сообщил, что когда рыбачил на реке Дон с помощью спиннинга, случайно зацепил сеть. Он решил рассказать о незаконном орудии лова специалистам.

Сотрудники управления провели траление на реке Дон в границах Хлевенского и Задонского районов Липецкой области. Мероприятия по обнаружению и извлечению брошенных орудий лова прошли на более чем 30 км водоема. Также специалисты проверили прилегающие озера и притоки рек.

Как сообщили в пресс-службе Росрыболовства, всего из воды достали 41 незаконное орудие добычи водных биологических ресурсов: 18 сетей и их фрагментов, 12 "экранов", 11 лесковых косынок. В сетях обнаружили карасей, окуней, плотву, густера. Так, специалисты выпустили более 56,5 кг рыбы.

ИСТОЧНИК KP.RU