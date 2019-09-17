2019-09-17T10:49:49+03:00
Происшествия

Под Липецком пьяный мужчина избил недругов металлической трубой

Один из потерпевших скончался до приезда скорой помощи
Юлия КЛЮЕВА
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Ночью 29 июня житель Измалковского района находился в гостях, где собравшиеся распивали спиртные напитки. В какой-то момент между мужчинами, изрядно подвыпившими, произошел конфликт. Гость решил проучить своих обидчиков. Он подобрал на улице фрагмент металлической трубы, вернулся в дом и стал бить двух мужчин, нанося множественные удары по телу. В итоге 43-летний мужчина скончался до приезда скорой помощи. Второго госпитализировали с травмой головы и переломами ребер. А главный герой этой драки после избиения отправился домой.

По информации пресс-службы регионального СКР, в отношении мужчины возбудили уголовное дело по ч.4 ст.111 УК РФ "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью в отношении двух лиц с применением предметов, используемых в качестве оружия, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего".

Кстати, обвиняемый был неоднократно судим, в том числе и за кражи. Он признал свою вину, подтвердил показания на месте происшествия. Материалы уголовного дела уже переданы в суд. Мужчине грозит до 15 лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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