2019-09-17T12:26:38+03:00
Общество

В Липецке развернется свой октоберфест

Фестиваль «Хмеля и Солода» пройдет на берегу реки «Воронеж»
Лия МУРАДЬЯН
Поделиться:
Комментарии: comments1
На фестивале будет зона барбекюНа фестивале будет зона барбекюФото: архив КП
Изменить размер текста:

В Липецке впервые решили провести свой октоберфест. По аналогу знаменитых на весь мир осенних гуляний в Мюнхене, липецкий фестиваль будет посвящен пенному напитку.

Праздник «Хмель и Солод» развернется на берегу реки «Воронеж», народ будет гулять три дня – с 20 по 22 сентября. Он относится к серии праздников по гастрономическому фестивалю «Вкусный город».

Гостей пивного фестиваля ждет огненное и световое шоу, выступления музыкантов и конкурсы. На празднике будет специальная зона для барбекю и фуд-корт. И, конечно же, всех гостей ждет дегустация пива.

Фестиваль пива откроется в пятницу в 16.00, на берегу соберутся лучшие пивовары. С 18 до 23.00 перед гостями будут выступать кавер-группы «Staff-bend», Владимир Стасев, DJ Max-one.

Самый насыщенный день будет в субботу, 21 сентября, пивоварни и музыканты начнут работать в 12.00. В 16.00 начнется розыгрыш призов и представление участников фестиваля. После 18.00 гостей ждет шоу огня и света, конкурсы с призами, и выступление артистов из других регионов.

В воскресенье, 22 сентября, фестиваль также будет работать с 12 до 23.00. Пивоварни представят свои напитки по разным рецептам, музыканты и диджеи будут выступать до закрытия фестиваля.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Липецке пассажир с ножом изнасиловал таксиста
«Платформа ОФД» Сбербанка обрабатывает более 40 миллионов чеков в день
Под Липецком пьяный мужчина избил недругов металлической трубой
Под Липецком браконьеры поймали сетями более 56,5 кг рыбы
Под Липецком у 75-летней пенсионерки украли велосипед и скутер
Под Липецком в кювет вылетела "Лада", пострадал водитель
Во вторник в Липецке +17 градусов и небольшой дождь
Елецкие дворы украсили новые детские площадки
Во вторник 9 улиц Липецка останутся без света, 24 - без холодной воды
В Липецке на улице Космонавтов на сутки отключат светофор
"ВАЗ" вылетел в реку Дон под Липецком
За вонь в Липецке виновных привлекут к административной ответственности
На Силикатных озерах в Липецке сгорело более 3,5 га территорий
С начала года в Липецке выловили более 4000 бродячих животных
Липчане отдают за ЖКХ 9.1% своих доходов – меньше среднего по стране