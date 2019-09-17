В Липецке развернется свой октоберфест

СЕГОДНЯ 12:26 2019-09-17T12:26:38+03:00

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В Липецке впервые решили провести свой октоберфест. По аналогу знаменитых на весь мир осенних гуляний в Мюнхене, липецкий фестиваль будет посвящен пенному напитку.

Праздник «Хмель и Солод» развернется на берегу реки «Воронеж», народ будет гулять три дня – с 20 по 22 сентября. Он относится к серии праздников по гастрономическому фестивалю «Вкусный город».

Гостей пивного фестиваля ждет огненное и световое шоу, выступления музыкантов и конкурсы. На празднике будет специальная зона для барбекю и фуд-корт. И, конечно же, всех гостей ждет дегустация пива.

Фестиваль пива откроется в пятницу в 16.00, на берегу соберутся лучшие пивовары. С 18 до 23.00 перед гостями будут выступать кавер-группы «Staff-bend», Владимир Стасев, DJ Max-one.

Самый насыщенный день будет в субботу, 21 сентября, пивоварни и музыканты начнут работать в 12.00. В 16.00 начнется розыгрыш призов и представление участников фестиваля. После 18.00 гостей ждет шоу огня и света, конкурсы с призами, и выступление артистов из других регионов.

В воскресенье, 22 сентября, фестиваль также будет работать с 12 до 23.00. Пивоварни представят свои напитки по разным рецептам, музыканты и диджеи будут выступать до закрытия фестиваля.

ИСТОЧНИК KP.RU