В Липецке пассажир с ножом изнасиловал таксиста

СЕГОДНЯ 13:09 2019-09-17T13:10:42+03:00

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Дичайшее преступление против половой неприкосновенности произошло в Липецке накануне. В следственные органы обратился молодой парень и заявил о том, что его изнасиловали.

Таксист рассказал, что приехал на заказ, что приехал на заказ забрал пассажира, взрослого мужчину, и повез на нужный адрес. Во время поездки пассажир начал проявлять к таксисту нездоровый интерес. Затем незнакомец внезапно достал нож и приставил к горлу водителю. Попытки сопротивляться ни к чему не привели, и гомосексуальный маньяк с ножом изнасиловал парня.

После того, как парень написал заявление насильника поймали. Как сообщили «КП-Липецк» в пресс-службе управления СКР области, подозреваемым оказался 39-летний рецидивист, судимый за кражи, мошенничества и хищения. Как выяснилось, маньяк совсем недавно вышел на свободу, его жертвой стал молодой парень.

Уголовное дело возбудили по части 2 статьи 132 УК – насильственные действия с угрозой убийством. Насильник пока ни в чем не признался, вскоре его должны взять под стражу. Маньяку грозит от 4 до 10 лет тюрьмы.

ИСТОЧНИК KP.RU