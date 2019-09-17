2019-09-17T13:10:42+03:00
Происшествия

В Липецке пассажир с ножом изнасиловал таксиста

Рецидивист напал на водителя после поездки
Лия МУРАДЬЯН
Поделиться:
Насильника задержалиНасильника задержалиФото: Лия МУРАДЬЯН
Изменить размер текста:

Дичайшее преступление против половой неприкосновенности произошло в Липецке накануне. В следственные органы обратился молодой парень и заявил о том, что его изнасиловали.

Таксист рассказал, что приехал на заказ, что приехал на заказ забрал пассажира, взрослого мужчину, и повез на нужный адрес. Во время поездки пассажир начал проявлять к таксисту нездоровый интерес. Затем незнакомец внезапно достал нож и приставил к горлу водителю. Попытки сопротивляться ни к чему не привели, и гомосексуальный маньяк с ножом изнасиловал парня.

После того, как парень написал заявление насильника поймали. Как сообщили «КП-Липецк» в пресс-службе управления СКР области, подозреваемым оказался 39-летний рецидивист, судимый за кражи, мошенничества и хищения. Как выяснилось, маньяк совсем недавно вышел на свободу, его жертвой стал молодой парень.

Уголовное дело возбудили по части 2 статьи 132 УК – насильственные действия с угрозой убийством. Насильник пока ни в чем не признался, вскоре его должны взять под стражу. Маньяку грозит от 4 до 10 лет тюрьмы.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Липецке развернется свой октоберфест
«Платформа ОФД» Сбербанка обрабатывает более 40 миллионов чеков в день
Под Липецком пьяный мужчина избил недругов металлической трубой
Под Липецком браконьеры поймали сетями более 56,5 кг рыбы
Под Липецком у 75-летней пенсионерки украли велосипед и скутер
Под Липецком в кювет вылетела "Лада", пострадал водитель
Во вторник в Липецке +17 градусов и небольшой дождь
Елецкие дворы украсили новые детские площадки
Во вторник 9 улиц Липецка останутся без света, 24 - без холодной воды
В Липецке на улице Космонавтов на сутки отключат светофор
"ВАЗ" вылетел в реку Дон под Липецком
За вонь в Липецке виновных привлекут к административной ответственности
На Силикатных озерах в Липецке сгорело более 3,5 га территорий
С начала года в Липецке выловили более 4000 бродячих животных
Липчане отдают за ЖКХ 9.1% своих доходов – меньше среднего по стране