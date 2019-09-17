Спасатели предупреждают липчан о сильном ветре

СЕГОДНЯ 14:44 2019-09-17T14:49:36+03:00

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В этот вторник, 17 сентября, в Липецке ожидается сильный ветер. По данным Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, возможны порывы юго-западного ветра до 17 м/с.

В пресс-службе регионального ГУ МЧС России напоминают, что во время сильного ветра лучше не выходить из дома. Оказавшись на улице, следует укрыться в подъездах зданий или подземных переходах. Нельзя становиться возле рекламных щитов, за остановками, под линиями электропередач. Ни в коем случае не подходить к оборвавшимся электросетям. В доме спасатели советуют отключить электроприборы из сети, чтобы не случилось короткого замыкания. При скачках напряжения может произойти пожар.

Напомним, в случае происшествия звонить на единый номер вызова экстренных служб "112".

ИСТОЧНИК KP.RU