2019-09-17T15:26:22+03:00
Общество

Почти 40% липецкой молодежи хотят уехать из города

Липецк попал в 10-ку городов с самым большим количеством потенциальных мигрантов
Юлия КЛЮЕВА
Поделиться:
Липецкая молодежь не спешит оставаться в городеЛипецкая молодежь не спешит оставаться в городеФото: Юлия КЛЮЕВА
Изменить размер текста:

Липецкая молодежь стремиться уехать из города. Об этом сообщают специалисты Финансового университета при правительстве РФ. Они составили рейтинг городов, из которых юные жители хотят уехать. Специалисты провели исследование, в котором опросили молодых людей в возрасте от 18 до 30 лет. Респондентам задали вопрос: «В ваших планах есть переезд в другой город в поисках лучшей жизни? Если да, то когда?».

Так, 67% опрошенных ответили отрицательно. 33% хотят уехать. Из них 29% хотят покинуть свой родной край в течение 7 лет. Оказалось, что самое большое количество потенциальных мигрантов в городах с населением более 250 тыс. человек. Это Липецк, Тольятти, Омск, Барнаул, Челябинск, Волгоград, Магнитогорск, Кемерово, Набережные Челны, Ульяновск. Напротив, молодые жители Севастополя, Грозного, Краснодара, Симферополя, Москвы, Тюмени, Новосибирска, Новокузнецка, Томска и Рязани никуда уезжать не хотят.

В Липецке 38% молодежи изъявили желание уехать из города в поисках лучшей жизни.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В среду жители 10 улиц Липецка останутся без света, 16 - без воды
Липчанин ограбил соседку, чтобы помириться с девушкой
Под Липецком будут судить участника нападения на старушку, которую задушили ради икон
Липчанину грозит 4 года за отношения со школьницей, которая забеременела
Спасатели предупреждают липчан о сильном ветре
В Липецке пассажир с ножом изнасиловал таксиста
В Липецке развернется свой октоберфест
«Платформа ОФД» Сбербанка обрабатывает более 40 миллионов чеков в день
Под Липецком пьяный мужчина избил недругов металлической трубой
Под Липецком браконьеры поймали сетями более 56,5 кг рыбы
Под Липецком у 75-летней пенсионерки украли велосипед и скутер
Под Липецком в кювет вылетела "Лада", пострадал водитель
Во вторник в Липецке +17 градусов и небольшой дождь
Елецкие дворы украсили новые детские площадки
Во вторник 9 улиц Липецка останутся без света, 24 - без холодной воды
В Липецке на улице Космонавтов на сутки отключат светофор
"ВАЗ" вылетел в реку Дон под Липецком
За вонь в Липецке виновных привлекут к административной ответственности
На Силикатных озерах в Липецке сгорело более 3,5 га территорий
С начала года в Липецке выловили более 4000 бродячих животных
Липчане отдают за ЖКХ 9.1% своих доходов – меньше среднего по стране