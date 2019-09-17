Почти 40% липецкой молодежи хотят уехать из города
Липецкая молодежь стремиться уехать из города. Об этом сообщают специалисты Финансового университета при правительстве РФ. Они составили рейтинг городов, из которых юные жители хотят уехать. Специалисты провели исследование, в котором опросили молодых людей в возрасте от 18 до 30 лет. Респондентам задали вопрос: «В ваших планах есть переезд в другой город в поисках лучшей жизни? Если да, то когда?».
Так, 67% опрошенных ответили отрицательно. 33% хотят уехать. Из них 29% хотят покинуть свой родной край в течение 7 лет. Оказалось, что самое большое количество потенциальных мигрантов в городах с населением более 250 тыс. человек. Это Липецк, Тольятти, Омск, Барнаул, Челябинск, Волгоград, Магнитогорск, Кемерово, Набережные Челны, Ульяновск. Напротив, молодые жители Севастополя, Грозного, Краснодара, Симферополя, Москвы, Тюмени, Новосибирска, Новокузнецка, Томска и Рязани никуда уезжать не хотят.
В Липецке 38% молодежи изъявили желание уехать из города в поисках лучшей жизни.
ИСТОЧНИК KP.RU