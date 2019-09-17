Почти 40% липецкой молодежи хотят уехать из города

СЕГОДНЯ 15:17 2019-09-17T15:26:22+03:00

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Липецкая молодежь стремиться уехать из города. Об этом сообщают специалисты Финансового университета при правительстве РФ. Они составили рейтинг городов, из которых юные жители хотят уехать. Специалисты провели исследование, в котором опросили молодых людей в возрасте от 18 до 30 лет. Респондентам задали вопрос: «В ваших планах есть переезд в другой город в поисках лучшей жизни? Если да, то когда?».

Так, 67% опрошенных ответили отрицательно. 33% хотят уехать. Из них 29% хотят покинуть свой родной край в течение 7 лет. Оказалось, что самое большое количество потенциальных мигрантов в городах с населением более 250 тыс. человек. Это Липецк, Тольятти, Омск, Барнаул, Челябинск, Волгоград, Магнитогорск, Кемерово, Набережные Челны, Ульяновск. Напротив, молодые жители Севастополя, Грозного, Краснодара, Симферополя, Москвы, Тюмени, Новосибирска, Новокузнецка, Томска и Рязани никуда уезжать не хотят.

В Липецке 38% молодежи изъявили желание уехать из города в поисках лучшей жизни.

ИСТОЧНИК KP.RU