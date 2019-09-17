2019-09-17T17:19:14+03:00
Происшествия

Липчанин ограбил соседку, чтобы помириться с девушкой

Недалекому грабителю грозит 4 года тюрьмы
Лия МУРАДЬЯН
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Грабитель во всем созналсяГрабитель во всем созналсяФото: Лия МУРАДЬЯН
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В Липецке будут судить грабителя, которая напал на случайную женщину на улице. Все произошло в мае этого года. По данным полиции, пьяный 32-летний мужчина приехал к дому на улице Водопьянова, чтобы помириться с девушкой.

Поджидая возлюбленную, воздыхатель приметил у подъезда другую женщину 53 лет. Дама привлекла внимание телефоном, который заманчиво торчал из кармана брюк. Когда соседка достала смартфон и начала набирать чей-то номер, у грабителя созрел «гениальный» план. Он подбежал к женщине вырвал телефон из рук и скрылся во дворах.

Вскоре негодяя вычислили и поймали, отнятый смартфон оценили в 6000 рублей. На допросе «герой» признался, что хотел подарить этот телефон своей девушке в знак примирения. Как сообщили в пресс-службе областного УМВД, уголовное дело по 161 статье УК передали в суд, обвиняемому грозит до 4 лет тюрьмы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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