В среду жители 10 улиц Липецка останутся без света, 16 - без воды

СЕГОДНЯ 17:06 2019-09-17T17:08:56+03:00

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В среду, 18 сентября, в Липецке отключат электричество и воду. Об этом сообщили в пресс-службе АО «ЛГЭК». Так, с 9 утра до 5 часов вечера без света останутся жители частного сектора по улицам им. Кирова, Чкалова. На этот же период времени свет отключат по адресам: улицы Ударников, 22, 20а, Брюллова; Катукова, 25, 27; Хорошавина, 6, 8, 12; Шуминского, 6, 7 , 8а, 8, 10; Катукова, 23; Вермишева, 22, 23а, 23б, 23-31. С 9 утра до часа дня свет потухнет в доме №3А на площади Победы.

С 10 утра до 8 часов вечера без холодной воду останутся жители улиц Механизаторов, 19, 19а, 19б; проспекта Победы, 5, 7, 17, 19, 19А, 19Б, 21, 25, 27; имени Мичурина, 30, 38, 42; площадь Константиновой, 1, 2, 4, 5, 6, 7; Ушинского, 3; Смыслова, 1, 3; 40 лет Октября, Ковалева строение 121б, 105; школа №3, детский сад №5, школа №54, Моршанская, 1а, 1б, 12-18, 20, 22 4, 4а, 4б, 8, 8/1, 9; Саратовская, 2, 3; Физкультурная, 13, 14; Дубовая, 13а; Звездная, 1, 2/1, 3/1, 3/2, 5; Космонавтов, 37/5, 37/7, 39/3, 39/4, 39/5; Фрунзе, 6; площадь Коммунальная, 3.

Дополнительную информацию можно получить в диспетчерской по номерам: 075 и 236-075.

ИСТОЧНИК KP.RU