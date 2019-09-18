2019-09-18T08:44:29+03:00
Происшествия

Под Липецком вдоль железной дороги загорелась сухая трава

С огнем боролись сотрудники МЧС и пожарный поезд РЖД [фото, видео]
Лия МУРАДЬЯН
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Пожар у ж/д путей в ГрязяхПожар у ж/д путей в ГрязяхФото: Пресс-служба ГУ МЧС Липецкой области.
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Крупный пожар случился минувшим вечером, 17 сентября, в городе Грязи Липецкой области. Там на Станционной улице вдоль железнодорожных путей загорелась сухая трава.

Пожар у железной дороги в Грязях.Видео пресс-соужбы ГУ МЧС по Липецкой области

С огнем боролись сотрудники отделения 19 пожарно-спасательной части и пожарный поезд РЖД. Ситуация усложнялась тем, что поблизости не было источника воды. Огонь успел распространиться на площади в 100 м2.

Пожар у ж/д путей в Грязях Фото: Пресс-служба ГУ МЧС Липецкой области.

Пожар у ж/д путей в ГрязяхФото: Пресс-служба ГУ МЧС Липецкой области.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС области, пожар удалось ликвидировать в 21.20, никто не пострадал. Что стало причиной пожара, пока неизвестно.

Пожар у ж/д путей в Грязях Фото: Пресс-служба ГУ МЧС Липецкой области.

Пожар у ж/д путей в ГрязяхФото: Пресс-служба ГУ МЧС Липецкой области.

Отметим, что сейчас в регионе действует особый противопожарный режим – жечь траву и разводить костры запрещено.

Пожар у ж/д путей в Грязях Фото: Пресс-служба ГУ МЧС Липецкой области.

Пожар у ж/д путей в ГрязяхФото: Пресс-служба ГУ МЧС Липецкой области.

На момент происшествия в некоторых районах области действовал 5 класс пожарной опасности, его установили в Ельце и Елецком районе, а также Измалковсковском, Долгоруковском, Воловском, Тербунском, Хлевенском, Усманском и Добринском районах.

ИСТОЧНИК KP.RU

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