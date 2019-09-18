Под Липецком вдоль железной дороги загорелась сухая трава
Крупный пожар случился минувшим вечером, 17 сентября, в городе Грязи Липецкой области. Там на Станционной улице вдоль железнодорожных путей загорелась сухая трава.
Пожар у железной дороги в Грязях.Видео пресс-соужбы ГУ МЧС по Липецкой области
С огнем боролись сотрудники отделения 19 пожарно-спасательной части и пожарный поезд РЖД. Ситуация усложнялась тем, что поблизости не было источника воды. Огонь успел распространиться на площади в 100 м2.
Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС области, пожар удалось ликвидировать в 21.20, никто не пострадал. Что стало причиной пожара, пока неизвестно.
Отметим, что сейчас в регионе действует особый противопожарный режим – жечь траву и разводить костры запрещено.
На момент происшествия в некоторых районах области действовал 5 класс пожарной опасности, его установили в Ельце и Елецком районе, а также Измалковсковском, Долгоруковском, Воловском, Тербунском, Хлевенском, Усманском и Добринском районах.
ИСТОЧНИК KP.RU