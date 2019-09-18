Безработная рецидивистка вынесла деньги и золото из квартиры липчанина

СЕГОДНЯ 09:43 2019-09-18T09:43:51+03:00

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В Липецком районе раскрыли квартирную кражу, которая произошла еще в летом, 21 июня. В этот день в селе Ленино из дома по улице Гагарина у 50-летнего мужчины пропали 50 000 рублей и все золото. Воровку вычислили спустя два месяца. Как сообщили в пресс-службе областного УМВД, подозреваемой оказалась 37-летняя женщина. Известно, что дама нигде не работает и имеет судимость.

Кроме этого, в минувший вторник, 17 сентября, в Ельце раскрыли кражу самоката, который пропал у 24-летнего парня из подъезда дома на улице Вермишева. Выяснилось, что самокат украл 19-летний юноша из Чаплыгинского района.

Всего за минувшие сутки в регионе раскрыли три совершенных ранее преступления.

ИСТОЧНИК KP.RU