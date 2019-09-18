В Липецке в лесу нашли мужчину с ножевой раной в сердце

СЕГОДНЯ 11:50 2019-09-18T11:50:08+03:00

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Тело мужчины обнаружили во вторник днем, 17 сентября, случайные прохожие в лесополосе на улице Зои Космодемьянской в Липецке. О находке сразу сообщили в правоохранительные органы. На теле в области грудной клетки были следы ножевого ранения. Позже криминалисты определили, что удар ножом пришелся прямо в сердце убитого. Вскоре установили и личность убитого, им был 34-летний судимый, в том числе и за кражи, житель областного центра.

Нападавшего вычислили к вечеру. Им оказался 48-летний уголовник, который уже сидел за убийство.

– Уголовное дело возбудили по статье «убийство» следственным отделом по Левобережному округу, – рассказала «КП-Липецк» помощник руководителя СУ СК России по Липецкой области Юлия Кузнецова. – Решается вопрос о заключении подозреваемого под стражу.

По данным следствия, убитый и подозреваемый хорошо знали друг друга. Приятели встретились днем на улице и решили выпить в лесополосе за торговым центром у грязинской остановки. Во время посиделок на природе между мужчинами вспыхнула ссора, один из них достал нож и воткнул в грудь приятелю.

Подозреваемый в убийстве не признается, он заявляет, что это была самооборона. Что произошло на самом деле, выяснят в ходе следствия, тогда и дадут окончательную юридическую оценку.

ИСТОЧНИК KP.RU