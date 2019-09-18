Липецк попал на 24 строчку рейтинга самых высокомерных городов России

СЕГОДНЯ 12:13 2019-09-18T12:21:25+03:00

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Специалисты узнали, в каких городах России живут самые высокомерные люди. Сотрудники агентства "Zoom market" в сентябре провели федеральный социологический опрос. Респондентам задали 6 вопросов: Вы считаете себя в чем-то лучше других? Вы легко признаете свои ошибки? Вы спокойно воспринимаете критику? Вы прислушивайтесь к чужому мнению? Вы можете признать, что другие также умны или умнее Вас? Вы оцениваете социальный статус другого человека? Всего опросили 3 тыс. человек.

Так, 93% опрошенных не считают себя высокомерными. На 1 строчку рейтинга попал Воронеж. На 2 месте - Санкт-Петербург. Замыкает круг финалистов Казань. Липчане считают себя не столь высокомерными, однако в список они попали. Липецк занял 24 строчку рейтинга. За ним - Иваново. Москвичи оказались на 7 месте.

ИСТОЧНИК KP.RU