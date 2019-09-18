В Липецке обманутым дольщикам будут предлагать другие квартиры взамен долгостроя

СЕГОДНЯ 12:56 2019-09-18T12:56:45+03:00

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В Липецкой области вносят изменения в в закон «О защите дольщиков». По новым федеральным правилам, вместо реестра обманутых дольщиков появится реестр проблемных домов.

Как пояснили в пресс-службе облсовета, это значительно упростит процедуру, поскольку в этот реестр будут автоматически попадать дома, срок сдачи которых затянулся более чем на полгода или если по застройщик началась процедура банкротства. То есть теперь самим дольщикам не придется бегать по инстанциям с бумагами.

В Липецке меняется закон "о защите дольщиков".Видео пресс-службы облсовета.

Еще одно изменение – дольщикам больше не обязательно ждать, когда дом достроят.

– Дольщикам могут предложить идентичную квартиру в другом доме, который строится или уже построен инвестором, – рассказал председатель комитета по экономике, вице-спикер облсовета Василий Мурузов. – При этом, пострадавшие граждане освобождаются от оплаты той площади, которую они уже оплатили первому застройщику.

Изменения коснутся и самих инвесторов, которые возьмутся достраивать брошенные дома. В качестве компенсации им дадут земельный участок под застройку без торгов.

ИСТОЧНИК KP.RU