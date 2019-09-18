На трассе под Липецком столкнулись четыре грузовика

СЕГОДНЯ 13:21 2019-09-18T13:22:51+03:00

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Массовая авария произошла в Елецком районе Липецкой области. Там на трассе Р-119 Орел-Тамбов столкнулись четыре грузовика. По словам очевидцев, авария обошлась без серьезных последствия, фуры прижали друг друга паровозиком, между многотонниками оказался зажат грузовик с алкогольными напитками.

Авария с фурами в Ельце. Фото "ДТП Елец"Фото: vk.com

При этом фуры перегородили часть дороги и перекресток, из-за чего на выезде из Ельца в сторону Воронежа образовалась огромная пробка. Ситуация на дороге также усугубляется тем, что на том участке идет ремонт моста.

Авария с фурами в Ельце. Фото "ДТП Елец"Фото: vk.com

Растаскивать сцепившиеся фуры пришлось сотрудникам МЧС, на месте также работали автоинспекторы, которые разбирались в подробностях аварии и выясняли, кто стал виновником ДТП.

ИСТОЧНИК KP.RU