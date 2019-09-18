Липчан, паркующих машины на газонах, накажут

СЕГОДНЯ 13:43 2019-09-18T13:43:52+03:00

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В Липецке продолжают проверять, как и где водители паркуют свои автомобили. Так, 16 и 17 сентября в Октябрьском округе областного центра провели рейд, в ходе которого выявляли нарушителей ст.5.10 КоАП Липецкой области "Размещение транспортных средств вне специально оборудованных мест".

Как сообщили в пресс-службе городской администрации, сотрудники управления Октябрьского округа прошлись по улицам Механизаторов, Доватора, по проспекту Победы. Они обнаружили 47 машин, оставленных в неположенном месте. Владельцам автомобилей оставили уведомления. А в административную комиссию для рассмотрения передано 11 протоколов.

Напомним, что в городе продолжается борьба с металлическими гаражами. Из дворов вывезли более 50 конструкций. Все это происходит в рамках благоустройства Липецка.

ИСТОЧНИК KP.RU