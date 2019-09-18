2019-09-18T14:28:59+03:00
Звезды

Липчан приглашают на открытие концертного сезона в КЗ "Унион"

Жителей и гостей Липецка ждет множество сюрпризов
Юлия КЛЮЕВА
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1 октября Липецкая государственная филармония открывает новый концертный сезон. Липчан приглашают в КЗ "Унион", где зрителей порадуют насыщенной программой, сотканной из произведений самых разнообразных жанров. Начало в 19.00.

Гости услышат великолепную джазовую пьесу Цфасмана "Быстрое движение". Это произведение виртуозно исполнит лауреат международных конкурсов Владимир Сушков вместе с камерным оркестром "Русская классика". Затем - знаменитая "Интродукция и тарантелла" Сарасате, "Я танцевать хочу" и Песенка Герцога от солистов - вокалистов филармонии, "Танго для Клод" Астора Пьяцоллы и "Валенки". Композицию исполнит победительница конкурса "Синяя птица" Анастасия Тюрина.

Организаторы предупреждают, что на этом сюрпризы не закончатся. Программа, которую подготовили артисты Липецкой государственной филармонии, удивит любого. Более подробная информация по телефонам: 22-56-57 и 8-958-189-78-78.

ИСТОЧНИК KP.RU

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