Перепутали: ростовская пенсионерка едва не лишилась дома из-за тезки из Липецка

СЕГОДНЯ 14:49 2019-09-18T14:53:27+03:00

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Ростовская пенсионерка едва не лишилась всего из-за путаницы чиновников, а все началось с липецкой пенсионерки. Как выяснилось, 65-летняя жительница города Грязи Липецкой области задолжала по кредитам немалую сумму.

Несмотря на решение суда, деньги женщина не возвращала, и приставы наложили арест на ее имущество. Из имущества у грязиннской должницы нашли дом и земельный участок в городе Шахты Ростовской области, и едва не пустили с молотка.

Вот только дом и участок принадлежали не липецкой пенсионерке. Заложницей ситуации оказалась совершенно другая женщина из Ростовской области – полная тезка липчанки. Помимо совпадения по имени, фамилии и отчеству, женщины также родились в один год, месяц и день.

Узнав, что липецкие приставы арестовали ее имущество, ошарашенная ростовская пенсионерка обратилась в прокуратуру, где смогли во всем разобраться. Как сообщили в пресс-службе ведомства, по итогу проверки прокурор внес представление начальнику Грязинского УФССП, после чего арест с чужого имущества сняли.

ИСТОЧНИК KP.RU