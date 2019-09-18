2019-09-18T15:00:48+03:00
Общество

В четверг в Липецке встанут трамваи №1 и №1К

В районе остановки "улица Чехова" проведут ремонтные работы
Юлия КЛЮЕВА
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В Липецке вновь встанут трамваи. На этот раз по 2 маршрутам. Это произойдет в четверг, 19 сентября. Как уточнили в пресс-службе администрации города, в районе трамвайной остановки "улица Чехова" заменят стрелочные переводы. Ремонтные работы стартуют в 10 часов утра. Из-за этого приостановят движение трамваев №1 "Центральный рынок - ДП6" и №1К "Центральный рынок - улица Чехова". Как только работы завершатся, электротранспорт вновь пустят по привычным схемам.

Кстати, пока будет идти ремонт, перевозку пассажиров обеспечат 5 трамваев. Они будут двигаться по временной схеме "Центральный рынок - 21 микрорайон" в прямом и обратном направлениях. Также липчане смогут добраться до нужной остановке на автобусен, который пустят по маршруту "площадь Клименкова - ДП6". В прямом направлении: "площадь Клименкова - улица Краснозаводская - Ленинградская - Ильича - 3 Сентября - Воронежская - остановка ДП6". В обратном направлении: "ДП6 - улица Воронежская - 3 Сентября - Краснозаводская - Краснознаменная - Коммунистическая - площадь Клименкова".

Трамвай №5 будет двигаться без изменений. Подробную информацию горожане могут получить по телефону 31-00-82.

ИСТОЧНИК KP.RU

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