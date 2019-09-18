2019-09-18T15:34:31+03:00
Происшествия

В Липецке спасатели сняли кота, который сидел на дереве 5 дней

Животное взобралась на 17-метровую высоту и неделю молило о помощи [фото]
Лия МУРАДЬЯН
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Спасатели сняли кота с 17-метровой высотыСпасатели сняли кота с 17-метровой высотыФото: Пресс-служба ГО и ЧС Липецка.
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Операция по спасению кота развернулась этим утром, 18 сентября, у дома на улице Космонавтов в Липецке. Там на высокий тополь взобрался кем-то напуганный кот, а слезть обратно уже не смог.

Спасатели сняли кота с 17-метровой высоты Фото: Пресс-служба ГО и ЧС Липецка.

Спасатели сняли кота с 17-метровой высотыФото: Пресс-служба ГО и ЧС Липецка.

Животное молило людей о помощи пять дней – почти неделю жители близлежащих домов слушали жалобное мяуканье, которое доносилось с верхушки 17-метрового тополя. И только во вторник люди решили вызвать спасателей.

Как сообщили в пресс-службе городского управления по делам ГО и ЧС, кот застрял на дереве на уровне 6-7 этажа, чтобы его снять понадобилась вышка. В итоге истощенного и напуганного кота благополучно спустили на землю. Пушистого отдали в руки жителям соседних многоэтажек, которые поблагодарили спасателям. Но больше всех, очевидно, был благодарен спасателям измученный кот.

ИСТОЧНИК KP.RU

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