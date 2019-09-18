Фестиваль «Антоновские яблоки» ждет гостей в Ельце

СЕГОДНЯ 16:06 2019-09-18T16:06:08+03:00

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Елец в эти выходные, 21 и 22 сентября, встречает гостей фестиваля «Антоновские яблоки». Древний город увековечил в своем творчестве великий русский писатель, лауреат Нобелевской премии Иван Алексеевич Бунин. Здесь прошла его юность, он любил город и был очень к нему привязан, а многие рассказы Бунина стали настоящими путеводителями по елецким улочкам.

«Антоновские яблоки» - одно из ярчайших событий культурной жизни города. Это своеобразная дань памяти жизни и творчеству знаменитого писателя. В 2015 году фестиваль получил «Гран-при» Национальной премии в области событийного туризма «Russian Event Awards», а в 2017 году вошел в ТОП-10 лучших событий осени.

Праздник перенесет и посетителей, и участников в атмосферу старинного русского города конца XIX - начала XX веков. Фестивальные события развернутся на нескольких локациях: в Городском парке (Дворянском саду), Детском парке, а также на одной из центральных улиц города. На площадках предложат развлечения на любой вкус: мастер-классы по традиционным ремеслам и промыслам, уроки живописи, театральные и музыкальные программы, творческие и литературные конкурсы. Театралы и меломаны смогут насладиться вечером романса, выступлением духового оркестра и спектаклем по произведению Ивана Бунина «Жизнь Арсеньева». Гурманов угостят в «Трактире Карс» и «Греческой пекарне», а модники посетят конкурсы-дефиле старинных костюмов «Из бабушкиного сундучка». Почитателей творчества Бунина ждет музей писателя и увлекательные прогулки с экскурсоводом по бунинским местам.

В фотоателье «Румянцева» и Товариществе «Синематограф» сделают на память винтажные фото и видео в стиле «Серебряного века». Организаторы обещают много вкуснейших блюд из яблок, пеструю цветочную ярмарку и заливистые трели на птичьем базаре.

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Фото предоставлены пресс-службой обладминистрации.

ИСТОЧНИК KP.RU