На Липецк надвигается гроза с сильным ветром

СЕГОДНЯ 17:13 2019-09-18T17:13:06+03:00

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Спасатели предупреждают липчан о надвигающейся непогоде, которая ухудшится в ближайшие 2-4 часа. По данным гидрометцентра, на регион обрушится гроза с сильным ветром. Порывы западного ветра могут достигать скорости 17 метров в секунду.

Также этой ночью температура воздуха в Липецкой области упадет до +2°С. В четверг днем, 19 сентября, ожидается не больше 13 градусов тепла. Погоду обещают такую же дождливую с порывами западного ветра 7-12 метров в секунду, местами до 17м/с. Атмосферное давление останется в пределах 736 мм ртутного столба.

В пятницу утром будет всего +5 градусов. Грозы с сильным ветром обещают и в выходные. Дожди перестанут лить только к середине следующей недели.

ИСТОЧНИК KP.RU