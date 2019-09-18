2019-09-18T17:13:06+03:00
Общество

На Липецк надвигается гроза с сильным ветром

Порывы ветра могут достигать 17 метров в секунду
Лия МУРАДЬЯН
Поделиться:
На Липецк надвигается грозаНа Липецк надвигается грозаФото: Лия МУРАДЬЯН
Изменить размер текста:

Спасатели предупреждают липчан о надвигающейся непогоде, которая ухудшится в ближайшие 2-4 часа. По данным гидрометцентра, на регион обрушится гроза с сильным ветром. Порывы западного ветра могут достигать скорости 17 метров в секунду.

Также этой ночью температура воздуха в Липецкой области упадет до +2°С. В четверг днем, 19 сентября, ожидается не больше 13 градусов тепла. Погоду обещают такую же дождливую с порывами западного ветра 7-12 метров в секунду, местами до 17м/с. Атмосферное давление останется в пределах 736 мм ртутного столба.

В пятницу утром будет всего +5 градусов. Грозы с сильным ветром обещают и в выходные. Дожди перестанут лить только к середине следующей недели.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В четверг 7 улиц Липецка останутся без света, 20 - без воды
Конкурс «Лидеры региона» вступил в завершающий этап
В четверг в Липецке на 4 часа перекроют дорогу вдоль Набережной
Под Липецком с грузовика слетела цистерна и упала на дорогу
Фестиваль «Антоновские яблоки» ждет гостей в Ельце
В Липецке спасатели сняли кота, который сидел на дереве 5 дней
В четверг в Липецке встанут трамваи №1 и №1К
Перепутали: ростовская пенсионерка едва не лишилась дома из-за тезки из Липецка
Липчан приглашают на открытие концертного сезона в КЗ "Унион"
Мэра Данкова отправили в отставку после требования губернатора
Липчан, паркующих машины на газонах, накажут
На трассе под Липецком столкнулись четыре грузовика
В Липецке обманутым дольщикам будут предлагать другие квартиры взамен долгостроя
На "Кросс нации" в Липецке можно зарегистрироваться онлайн
Липецк попал на 24 строчку рейтинга самых высокомерных городов России
В Липецке в лесу нашли мужчину с ножевой раной в сердце
Сбербанк снижает размер первоначального взноса
В Липецке водитель "Нивы" объехал пробку по островку безопасности
Безработная рецидивистка вынесла деньги и золото из квартиры липчанина
Игорь Артамонов: «Каждый раз, когда сдается проблемный дом, это праздник»
Водитель «Калины» под Липецком перевернулся в кювет и попал в больницу
Под Липецком вдоль железной дороги загорелась сухая трава
В среду жители 10 улиц Липецка останутся без света, 16 - без воды
Липчанин ограбил соседку, чтобы помириться с девушкой