В четверг в Липецке на 4 часа перекроют дорогу вдоль Набережной

СЕГОДНЯ 17:27 2019-09-18T17:42:00+03:00

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В Липецке на время ограничат движение транспорта вдоль городской набережной. По информации пресс-службы мэрии, это произойдет в четверг, 19 сентября. Перекроют участок от улицы Неделина до 50 лет НЛМК, проходящем вдоль набережной реки Воронеж. Вводится временное ограничение движения автомобильного транспорта.

Запрет будет действовать с 11 утра до 3 часов дня. Причина тому - проведение конкурса профессионального мастерства водителей предприятий транспортной отрасли. На территории будут дежурить автоинспекторы.

Напомним, что в этот же день в Липецке встанет электротранспорт. Трамваи №1 и №1К приостановят движение в 10 часов утра. В районе остановки "улица Чехова" стартуют ремонтные работы. Трамваи вновь пойдут по привычному маршруту после окончания всех работ.

ИСТОЧНИК KP.RU