Конкурс «Лидеры региона» вступил в завершающий этап
15 финалистов претендуют на должности в администрации Липецкой области
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Глава администрации Липецкой области Игорь Артамонов сегодня встретился с пятнадцатью финалистами конкурса «Лидеры региона. Будь в команде!». Первый региональный конкурс проводился по инициативе главы администрации области с целью выявления лидеров с высоким управленческим потенциалом и уровнем мотивации. Изменение системы управления областью он считает первоочередной задачей.
ИСТОЧНИК KP.RU