2019-09-18T18:16:37+03:00
Общество

В четверг 7 улиц Липецка останутся без света, 20 - без воды

Также электроэнергию отключат в Сселках
Юлия КЛЮЕВА
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Липчане вновь останутся без светаЛипчане вновь останутся без светаФото: Юлия КЛЮЕВА
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В четверг, 19 сентября, в некоторых домах Липецка отключат электричество и холодную воду. По данным пресс-службы АО "ЛГЭК", с 9 утра до 5 часов вечера без света останутся жители улиц Кирова, Чкалова, Комсомольская, Ударников, 20, 20а, 20б, 20д, 20в; Звездная, 2, 3, 4/1, 4/2, 4/3, 4а, 5а.

С 11 часов до 5 электроэнергию отключат в доме №15 по улице Опытная. С 2 до 5 часов вечера без света останется детский сад №83 и дома № 1, 9, 7/1, 7/2, 11/1, 11/2, 11/3 по улице Терешковой.

С 2 до 3 часов дня свет отключат в Сселках.

С 10 утра до 8 часов вечера без холодной воды останутся улицы Ленина, 11, 11а, 28, 13, 15, 17, 23, 25, 27, 27а, 29, 31, 31а, 33-36, 39-41, 43, 43а, 45, 47, 49, 42; Гагарина, 1; 3; 5; 7; 9; Московская, 111; 115; 117; 119; 121; 129; 131; 133; 137; 139; 141; 143; 145; 147; 149; 151; 153; проезд Кувшинова, 7, 9, 10, 10а и детский сад №59.

На этот же период времени краны пересохнут по адресам: улицы Московская, 6а строение 2, 16, 16а; Моршанская, 1а, 1б, 2, 4, 4а/1, 4б, 8-10, 12-15, 18, 20; Дубовая, 13а; Саратовская, владение 3; ст.2; Физкультурная, 13, 14; Ушинского, 3; Смыслова, 1, 3; 40 лет Октября, 6; площадь Константиновой, 1-7.

С 10 утра до 5 часов вечера воды отключат липчанам, проживающим по улицам Архангельская, 1-26; Силикатная, 18-20; Астраханская, 1; 1/1; владение 1, 1а, 7-9, 11, 11а, 13, 15 строение 1, 15, 15а, 19а; Усманская, 8. А также в частном секторе: улицы Силикатная, Усманская, Гидромеханизации.

Подробная информация по телефонам: 075 и 236-075.

ИСТОЧНИК KP.RU

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