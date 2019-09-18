Для водителей открыли часть автодороги Липецк-Данков

СЕГОДНЯ 18:54 2019-09-18T18:54:31+03:00

А объездную дорогу закрыли на 2 месяца на ремонт

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Под областным центром на автодороге Липецк-Данков открылось движение по участку км 43+100 – км 44+900. Это произошло в среду, 18 сентября. По данным пресс-службы регионального управления дорог и транспорта, объездную дорогу закроют на 2 месяца. За этот период там реконструируют участк примыкания в сторону поселка Сахарного завода.

Проезд в сторону завода останется открытым. Напомним, участок дороги Липецк-Данков км 43+100 – км 44+900 реконструируют в рамках проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги". Проезжую часть расширят на 3,5 метра. Здесь улучшат видимость, повысят комфорт и безопасность.

Как только работы по реконструкции примыкания к щаводу окончат, движение вновь пустят по временному объезду. Реконструкцию планируют завершить в декабре 2019 года.

ИСТОЧНИК KP.RU