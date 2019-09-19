В Липецке из-за столкновения автобуса и трамвая встало движение

СЕГОДНЯ 09:28 2019-09-19T09:35:01+03:00

Водители, стоявшие в заторе, чуть не опоздали на работу [фото]

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Этим утром, 19 сентября, в районе НЛМК в Липецке произошла авария. На пересечении улиц 9 мая и Марины Расковой столкнулись автобус и трамвай. По словам очевидцев, автобус начал поворачивать и врезался в электротранспорт. Хотя водитель колесного общественного транспорта должен был пропустить трамвай. Точные причины аварии предстоит установить сотрудникам ГИБДД.

В Липецке из-за столкновения автобуса и трамвая встало движениеФото: Юлия КЛЮЕВА

К счастью, никто не пострадал. Удар был незначительным. Однако, этого хватило, чтобы спровоцировать большую пробку. Как сообщили "КП-Липецк" водители, которые ехали утром на работу, движение по улице буквально встало в обе стороны. Остановились и трамваи, которые, по понятным причинам, не могли объехать место ДТП.

В Липецке из-за столкновения автобуса и трамвая встало движениеФото: Юлия КЛЮЕВА

В Липецке из-за столкновения автобуса и трамвая встало движениеФото: Юлия КЛЮЕВА

ИСТОЧНИК KP.RU