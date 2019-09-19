Под Липецком злодей выбил дверь и украл из квартиры сотовый

СЕГОДНЯ 10:10 2019-09-19T10:10:07+03:00

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13 сентября в Добровский отдел полиции обратилась 35-летняя женщина. В своем заявлении она указала, что с 10.00 3 августа до 16.00 10 сентября кто-то проик в ее квартиру по улице Спортивной в селе Б.Хомутец. Неизвестный выбил входную дверь и украл сотовый телефон. Как сообщили в этот четверг, 19 сентября, в пресс-службе регионального УМВД России, злодей найден. Предполагаемый преступник - ранее судимый 36-летний рабочий.

9 сентября к полицейским Хлевенского района обратился 62-летний мужчина. По его словам, 9 мая его обокрали. Некто проник через незапертую дверь в его дом по улице Асфальтной в селе Елец-Лозовка и украл сотовый телефон. Правоохранители задержали подозреваемого - неработающего 35-летнего мужчину.

ИСТОЧНИК KP.RU