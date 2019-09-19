СЕГОДНЯ 10:39 2019-09-19T10:39:22+03:00

В Липецке 16-летняя мотоциклистка пострадала в ДТП с иномаркой Фото: Пресс-служба ГИБДД Липецкой области.

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За прошедшие сутки на дорогах Липецкой области автоинспекторы выявили 1 299 нарушений правил дорожного движения. По данным пресс-службы регионального УГИБДД, 6 водителей не побоялись сесть за руль в нетрезвом состоянии. 59 человек не пристегнулись во время движения. 879 раз автомобилисты превысили скорость. Также произошло 34 аварии, в которых никто из людей не пострадал.

Накануне, 18 сентября, на улице Московской в Липецке столкнулись "Дэу-Нексия" и мотоцикл, за рулем которого была 16-летняя девушка. Ее с травмами госпитализировали.

В Хлевенском районе столкнулись "ВАЗ-2110" с 34-летней женщиной за рулем и 48-летний велосипедист. Последнего с травмами доставили в больницу.

В Становлянском районе произошло ДТП с участием "Хендай" и большегруза КамАЗ. 39-летний водитель легковушки получил травму. Медики оказали ему помощь и отпустили домой.

В областном центре на улице Водопьянова 60-летний водитель "Ссанг Йонг" сбил 9-летнего мальчика. Это произошло на нерегулируемом пешеходном переходе. Юному липчанину оказали помощь и отпустили.

ИСТОЧНИК KP.RU