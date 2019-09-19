2019-09-19T11:58:03+03:00
Происшествия

Неработающая липчанка украла из квартиры золотые кольца

А под Липецком мужчина вынес из дома телефизор
Юлия КЛЮЕВА
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Неработающая липчанка украла из квартиры золотые кольцаНеработающая липчанка украла из квартиры золотые кольцаФото: Юлия КЛЮЕВА
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За прошедшие сутки правоохранители раскрыли 4 ранее совершенных преступления. Так, в отдел полиции Липецка обратилась жительница Сырского Рудника. Она рассказала, что 4 сентября из ее квартиры дома по переулку Рудному кто-то украл два золотых кольца. По данным пресс-службы регионального УМВД России, полицейские установили личность предполагаемого преступника. А точнее преступницы. Подозреваемая - неработающая 27-летняя липчанка. Женщину задержали.

В августе из тамбура дома по улице Смургиса областного центра украли 2 велосипеда. Правоохранители раскрыли и это преступление. На чужое покусился неработающий ранее судимый 37-летний мужчина.

В августе в Ельце с автомобиля "КамАЗ" сняли 2 аккумулятора. Хозяин большегруза написал заявление в полицию. Злодей задержан - неработающий 33-летний местный житель.

А в Лебедянском районе неработающий 38-летний мужчина украл из дома телевизор.

ИСТОЧНИК KP.RU

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