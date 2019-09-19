СЕГОДНЯ 14:41 2019-09-19T14:41:11+03:00

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В Быханов сад вновь наведались вандалы. Об этом сообщила администарция парка на своей страничке в инстаграм. В воскресенье, 15 сентября, двое мужчин не смогли спокойно пройти мимо фигуры "Оленя" - малой архитектурной формы, стоящей в парке. Они разорвали бока и спину благородного животного, которые сделаны из специальных веток.

- Был причинен материальный ущерб, - написано в посту в инстаграм. - В результате своевременного реагирования неравнодушных посетителей парка, группы быстрого реагирования и дежурного наряда полиции правонарушители были задержаны и доставлены в отдел полиции.

Напомним, что это не первый случай, когда липчане показывают себя с худшей стороны. Так, в августе неизвестные сломали светильник в парке "Быханов сад".

bykhanovsad В парке "Быханов сад" Липецка мужчины разорвали оленя

ИСТОЧНИК KP.RU