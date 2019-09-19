2019-09-19T16:18:42+03:00
Происшествия

Под Липецком на Елецкой трассе насмерть сбили женщину

Последствия аварии попали в объектив видеорегистратора [видео]
Юлия КЛЮЕВА
Поделиться:
ПОд Липецком насмерть сбили женщинуПОд Липецком насмерть сбили женщинуФото: принтскрин видео.
Изменить размер текста:

Страшная авария произошла в этот четверг, 19 сентября, в Липецке. На выезде из Липецка насмерть сбили женщину. Об этом сообщили очевидцы в соцсетях. ДТП случилось на Елецкой трассе. Мимо проезжающие автомобилисты сняли на видео последствия трагедии.

Тело несчастной лежит возле нерегулируемого пешеходного перехода. Недалеко на обочине стоит "ВАЗ" и самосвал. Личность женщины выясняется. В причинах аварии предстоит разобраться сотрудникам ГИБДД.

Под Липецком на Елецкой трассе насмерть сбили женщину.vk.com/myregion48

Автоинспекторы просят водителей соблюдать правила дорожного движения, а пешеходов быть внимательными и осторожными. Напомним, что за прошедшие сутки липчане 1 299 раз нарушили ПДД. А на улице Московская в областном центре столкнулись "Дэу-Нексия" и 16-летняя мотоциклистка. Девушка находится в больнице.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Липецке отремонтировали улицу Титова и площадь Космонавтов
В парке "Быханов сад" Липецка мужчины разорвали оленя
Липчане напишут "Всероссийский экономический диктант"
Неработающая липчанка украла из квартиры золотые кольца
Отставку детского омбудсмена в Липецке не комментируют
В Липецке 16-летняя мотоциклистка пострадала в ДТП с иномаркой
Липецкие аграрии собирают рекордные урожаи масличных
Под Липецком злодей выбил дверь и украл из квартиры сотовый
В Липецке из-за столкновения автобуса и трамвая встало движение
Под Липецком сгорел гараж и "Ауди"
В четверг в Липецке до +15 градусов, дожди и сильный ветер
Для водителей открыли часть автодороги Липецк-Данков
В четверг 7 улиц Липецка останутся без света, 20 - без воды
Конкурс «Лидеры региона» вступил в завершающий этап
В четверг в Липецке на 4 часа перекроют дорогу вдоль Набережной
На Липецк надвигается гроза с сильным ветром
Под Липецком с грузовика слетела цистерна и упала на дорогу