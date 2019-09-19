СЕГОДНЯ 16:13 2019-09-19T16:18:42+03:00

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Страшная авария произошла в этот четверг, 19 сентября, в Липецке. На выезде из Липецка насмерть сбили женщину. Об этом сообщили очевидцы в соцсетях. ДТП случилось на Елецкой трассе. Мимо проезжающие автомобилисты сняли на видео последствия трагедии.

Тело несчастной лежит возле нерегулируемого пешеходного перехода. Недалеко на обочине стоит "ВАЗ" и самосвал. Личность женщины выясняется. В причинах аварии предстоит разобраться сотрудникам ГИБДД.

Под Липецком на Елецкой трассе насмерть сбили женщину.vk.com/myregion48

Автоинспекторы просят водителей соблюдать правила дорожного движения, а пешеходов быть внимательными и осторожными. Напомним, что за прошедшие сутки липчане 1 299 раз нарушили ПДД. А на улице Московская в областном центре столкнулись "Дэу-Нексия" и 16-летняя мотоциклистка. Девушка находится в больнице.

ИСТОЧНИК KP.RU