Липчан приглашают на концерт ансамбля старинной музыки Alta Capella

СЕГОДНЯ 16:40 2019-09-19T16:40:51+03:00

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Липецкая государственная филармония приглашает липчан и гостей города 3 октября в 19:00 на концерт поистине уникального музыкального коллектива, ансамбля старинной музыки Alta Capella.

Старинная музыка часто воспринимается непривычной к ней публикой как что-то скучное, мертвое, музейное. На самом деле, полтысячи лет назад музыканты собирались и импровизировали композиции (подчас виртуозные) на известные всем в те времена гармонические стандарты — точно так, как теперь делают джазисты.

В 2019 году ансамбль Alta Capella празднует своё 10-летие. В программе «Ренессанс-джаз» собраны самые яркие номера из прошедших за эти годы концертов: песни и танцы Возрождения — эпохи Леонардо да Винчи и Микеланджело, Ронсара и Шекспира, Джордано Бруно и Галилео Галилея. Старинные инструменты — цинк, виола да браччо, лютня, сакбут — создают особенную атмосферу, перенося слушателей из шума и суеты современного города в пространство замков и соборов. Весёлые чаконы, задумчивые пассакалии и страстные фолии дают возможность музыкантам продемонстрировать свою фантазию и виртуозность, а слушателям насладиться рождением музыки здесь и сейчас. Название «Ренессанс-джаз» отражает принцип импровизации на гармонические «стандарты» и вариативность при создании аранжировок.

Интересным дополнением к основной части программы становится исполнение в стиле эпохи Возрождения нескольких композиций из классической и популярной музыки. С этой программой ансамбль выступал в проекте «Квартет 4х4» на телеканале «Россия–Культура» и участвовал в фестивале «La Clé des Portes» во Франции.

ИСТОЧНИК KP.RU