Липецк вошел в первую пятерку городов России по производству самогона

СЕГОДНЯ 09:02 2019-09-23T09:21:25+03:00

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Эксперты финансового университета при правительстве России опросили жителей крупных и средних городов страны и выяснили, где производят больше всего самогона. По результатам опроса, Липецк оказался в первой пятерке городов, где жители чаще всего занимаются изготовлением самогона. Чаще других производством самодельного алкоголя занимаются в Ульяновске, Саранске, Астрахани, Липецке и Новороссийске, пишет «РГ» со ссылкой на директора Института социально-экономических исследований Финансового университета при правительстве РФ Алексея Зубца.

На основе этих данных, разработчики решили неофициально ввести «индекс самогона», поскольку его производство и потребление – это один из индикаторов экономического положения в стране.

– По мере нарастания экономических трудностей население старается перейти с дорогого легального алкоголя на более дешевую продукцию собственного производства или алкоголь, продающийся на «черном» рынке, – сказал Алексей Зубец. – Соответственно, рост потребления самодельного или нелегального алкоголя означает снижение реальных доходов граждан. И наоборот: снижение производства и потребления самодельных и нелегальных крепких спиртных напитков свидетельствует о повышении платежеспособности россиян, способных приобрести более качественную алкогольную продукцию.

Также при оценке экономической ситуации необходимо учитывать оборот алкоголя, с которого не берутся акцизы.

ИСТОЧНИК KP.RU