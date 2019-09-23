В Липецке пенсионерка оставила деньги в ячейке магазина и лишилась их

СЕГОДНЯ 09:57 2019-09-23T09:57:51+03:00

За сутки в городе раскрыли две совершенных раннее кражи

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В Липецке раскрыли кражу из ячейки хранения магазина, которая произошла еще летом. По данным полиции, 60-летняя женщина оставила 2000 рублей в ячейке для хранения в магазине на улице 15 микрорайон, а когда вернулась, деньги уже кто-то украл. Как сообщили в пресс-службе областного УМВД, подозреваемым оказался 30-летний безработный мужчина.

Также в Липецке вычислили и задержали 39-летнего безработного, который обворовывал дачные дома летом. Так с участка 52-летней липчанки металлоломщик унес оцинкованный бак и две ванны.

А в субботу, 21 сентября, в Лебедянском районе за кражу задержали 36-летнюю женщину, которая вынесла из чужого дома 3000 рублей.

Всего за выходные, 21 и 22 сентября, в регионе раскрыли три совершенные раннее кражи.

ИСТОЧНИК KP.RU