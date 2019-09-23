Продолжается отбор в проект «Яндекс.Лицей»

СЕГОДНЯ 10:14 2019-09-23T10:14:14+03:00

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Его целью является развитие цифровых компетенций, обучающихся и педагогов.

«Яндекс.Лицей» – это широкомасштабный образовательный проект обучения основам программирования, реализуемый Яндексом совместно с региональными партнерами.

Программа обучения рассчитана на два года. Первый год ребята изучают Python, а на втором – осваивают основы промышленного программирования и работают над учебными проектами. Занятия ведут опытные преподаватели, которые прошли обучение в Яндексе.

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Программирование для школьников стало еще доступнее, потому что в этом учебном году новая площадка Яндекс.Лицея будет функционировать в Центре дополнительного образования Липецкой области, а точнее в его новом структурном подразделении «IT-куб» в городе Липецке. Выбрать удобную площадку можно на сайте https://yandexlyceum.ru/

В Липецкой области региональным координатором является Центр поддержки одаренных детей «Стратегия». С 30 августа по 11 сентября состоялся первый этап отбора – тестирование. В нем приняли участие более 800 школьников Липецкой области. Более 400 школьников региона успешно прошли первый этап. С ними с 16 по 22 сентября на площадках проекта проводятся собеседования – это второй этап отбора в проект. Собеседование проводят преподаватели проекта, которые прошли обучение в Яндексе. Результаты станут известны не позднее 29 сентября.

Фото предоставлено управлением образования и науки Липецкой области.

ИСТОЧНИК KP.RU