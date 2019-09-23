Липчанин обокрал 2 продуктовых магазина почти на 8000 рублей

СЕГОДНЯ 10:42 2019-09-23T10:42:29+03:00

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На прошлой неделе, 19 сентября, в отдел полиции Липецка обратилось руководство магазина, расположенного по улице Меркулова. В заявлении представители указали, что их обокрали. А именно, какой-то мужчина тайно похитил из магазина продукты питания на сумму 4900 рублей.

В тот же день к полицейским обратился директор другого магазина, что находится по улице Шубина. Он рассказал аналогичную историю . Только в его случае из магазина неизвестный вынес продуктов на 2800 рублей.

По информации пресс-службы регионального УМВД России, сотрудники полиции установили личность предполагаемого голодающего. Они задержали 31-летнего липчанина. Мужчина оказался ранее судим за совершение имущественных преступлений. Подозреваемый полностью признал свою вину. Возбуждены уголовные дела.

ИСТОЧНИК KP.RU