В Липецке 18-летний водитель "ВАЗа" сбил женщину на "зебре"

СЕГОДНЯ 12:50 2019-09-23T12:50:27+03:00

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В эти выходные липецкие водители 2 394 раз нарушили правила дорожного движения. Произошло много аварий, в которых пострадали люди. Так, 20 сентября в Липецке на улице Краснозаводская 18-летний парень за рулем "ВАЗ-2107" сбил 50-летнюю женщину. По информации пресс-службы регионального УГИБДД, она переходила дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. Липчанку с травмами госпитализировали.

21 сентября в поселке Добринка на улице Ленинской столкнулись "ВАЗ-2105" и "ВАЗ-2110". 82-летний водитель "пятерки" получил травму. Также пострадала 43-летняя пассажирка второй машины. По предварительным данным, причина ДТП - нарушение очередности проезда перекрестка.

А в Данкове 22 сентября 35-летняя женщина за рулем "ВАЗ-2110" наехала на 85-летнюю старушку. Автоледи двигалась задним ходом и , видимо, не заметила пенсионерку. Женщина получила травмы.

В тот же день в Липецке на улице Студеновской 22-летний водитель "Шкоды" сбил 54-летнего мужчину на регулируемом пешеходном переходе. Пострадавшего с травмой доставили в больницу.

ИСТОЧНИК KP.RU