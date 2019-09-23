2019-09-23T13:28:47+03:00
Общество

В Липецкой области готовятся к эпидемии гриппа среди детей и взрослых

Сезон ОРВИ уже начался, поэтому нужно торопиться с прививкой
Лия МУРАДЬЯН
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Прививка от гриппа снижает риск в 10 разПрививка от гриппа снижает риск в 10 разФото: Архив КП
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Медики спрогнозировали ситуацию по заболеваемости ОРВИ и гриппом на этот сезон. Как сообщили на комиссии по вопросам здравоохранения, семьи и демографии Общественной палаты, в сезон 2019 – 2020 года в России ожидается большая активность вирусов гриппа типа А (Н3N2) и В. Это может привести к эпидемии гриппа среди детей и взрослых. Обезопасить себя нужно уже сейчас, а наиболее эффективная мера профилактики гриппа – это прививка.

В прошлом сезоне в регионе привились 532,6 тыс. человек, что позволило избежать эпидемии гриппа в регионе. Статистика показала, что в прошлом году заболеваемость у привитых была в 10 раз ниже, чем у остальных. Всего вакцинация позволила предотвратить 21.6 тыс. случаев гриппа и ОРВИ.

В этом сезоне в регион из федерального бюджета должны поставить 186 000 доз прививки для детей и 347 000 доз – для взрослых. Еще 18 000 доз купят на деньги области. Первые партии вакцины поступили в конце августа.

Сезон ОРВИ уже начался, поэтом с прививкой нужно поторопиться. Ее можно сделать в государственной поликлинике по месту жительства, учебы или работы, а также в платных медицинских центрах с соответствующей лицензией.

ИСТОЧНИК KP.RU

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