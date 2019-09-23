Липецкие силовики в поле нашли и ликвидировали условных преступников

СЕГОДНЯ 14:42 2019-09-23T14:43:21+03:00

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В полях Липецкой области прошли учения ОМОН региональной Росгвардии. Во время полевого выхода силовики отработали условную спецоперацию по поиску и ликвидации условных преступников.

Полевые учения липецкого ОМОНаФото: Росгвардия.

Как сообщили в пресс-службе Росгвардии, в ходе тактико-специальных учений бойцы показали высокие профессиональные навыки, продемонстрировали слаженность действий и хорошую физическую подготовку.

«Спецоперация» проходила несколько дней, омоновцы работали в сложных погодных условиях днем и ночью. По итогу оценивалась инженерная и огневая подготовка силовиков.

Полевые учения липецкого ОМОНаФото: Росгвардия.

– С поставленными задачами личный состав отряда справился в полном объеме, – отметил исполняющий обязанности командира отряда ОМОН «Легион» Управления Росгвардии по Липецкой области полковник полиции Денис Колягин.

ИСТОЧНИК KP.RU