Липецкие силовики в поле нашли и ликвидировали условных преступников
В полях Липецкой области прошли учения ОМОН региональной Росгвардии. Во время полевого выхода силовики отработали условную спецоперацию по поиску и ликвидации условных преступников.
Полевые учения липецкого ОМОНаФото: Росгвардия.
Как сообщили в пресс-службе Росгвардии, в ходе тактико-специальных учений бойцы показали высокие профессиональные навыки, продемонстрировали слаженность действий и хорошую физическую подготовку.
«Спецоперация» проходила несколько дней, омоновцы работали в сложных погодных условиях днем и ночью. По итогу оценивалась инженерная и огневая подготовка силовиков.
Полевые учения липецкого ОМОНаФото: Росгвардия.
– С поставленными задачами личный состав отряда справился в полном объеме, – отметил исполняющий обязанности командира отряда ОМОН «Легион» Управления Росгвардии по Липецкой области полковник полиции Денис Колягин.
ИСТОЧНИК KP.RU