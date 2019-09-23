После сильного ветра в Липецке без света остались 12 000 человек

СЕГОДНЯ 15:19 2019-09-23T15:19:09+03:00

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Прошедший в воскресенье, 22 сентября, в Липецке сильный ветер, помимо сломанных деревьев и поврежденных машин, оставил без света тысячи людей в разных районах. По данным ЛГЭКа, без света остались жители Сокола, НЛМК, Сырского Рудниа, Сселок, Новой Жизни и Казинки.

Всего за сутки из-за сильного ветра и дождя было 12 отключений на высоковольтных линиях, без света остались больше 12 тысяч человек. В аварийную поступили 74 заявки об отключении, из них выполнить успели 54. На данный момент устранили 10 аварий, электричество подали 11 800 жителям и 433 организациям.

Оставшиеся обрывы все еще устраняют. Как сообщили в пресс-службе компании, на данный момент бригады АО «ЛГЭК» ведут масштабные работы на ПС «Матыра» в районе пос. Новая жизнь, где обесточены 8 трансформаторных подстанций. Без света остаются 500 человек и 8 организаций. Полностью восстановить подачу электричества намерены в этот понедельник, 23 сентября.

ИСТОЧНИК KP.RU