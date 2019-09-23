2019-09-23T16:07:13+03:00
Общество

В Липецке обещают до 4 градусов мороза

Ночные заморозки прогнозируют до конца недели
Лия МУРАДЬЯН
Поделиться:
В октябре снова потеплеетВ октябре снова потеплеетФото: Лия МУРАДЬЯН
Изменить размер текста:

В Липецке прогнозируют редкое для сентября похолодание. По данным Росгидрометцентра, этой ночью с понедельника на вторник, 24 сентября, в Липецкой области ожидается до 4 градусов мороза, максимум +1°С. Днем обещают 7-12 градусов тепла. Ветер будет дуть северо-западный со скоростью 5-10 метров в секунду. Осадков не обещают, атмосферное давление увеличится до 744 мм ртутного столба.

Аналогичная температура с ночными заморозками продержится всю неделю. Самыми холодными днями, когда дневная температура не поднимется выше отметки в +9 градусов, будут вторник и среда.

Немного потеплеет в пятницу днем, 27 сентября, в этот день будет солнечно и столбик термометра поднимется до +15°С. А к выходным обещают дождь. По долгосрочному прогнозу, на следующей неделе будет значительно теплее, а в начале октября в Липецк снова вернется бархатная осень и до +20 градусов.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Фирме, накормившей школьников под Липецком рисом с червями, грозит до 50000 рублей штрафа
Липчанин изрезал женщине лицо и шею, а утром пытался вызвать трупу скорую
Директора "Липецкпассажиртранс" оштрафовали за переработку водителей
В Липецке старушка выживает соседей с помощью полчищ клопов и тараканов
После сильного ветра в Липецке без света остались 12 000 человек
Липецкие силовики в поле нашли и ликвидировали условных преступников
В Липецкой области готовятся к эпидемии гриппа среди детей и взрослых
В Липецке 18-летний водитель "ВАЗа" сбил женщину на "зебре"
В школах и больницах Липецка включают отопление
На трассе под Липецком в ДТП погиб 22-летний водитель
Утром под Липецком сгорел двухэтажный дом
Липчанин обокрал 2 продуктовых магазина почти на 8000 рублей
Продолжается отбор в проект «Яндекс.Лицей»
В Липецке пенсионерка оставила деньги в ячейке магазина и лишилась их
Липецк вошел в первую пятерку городов России по производству самогона
В Липецке у стихийных торговцев изъяли 1,5 тонн овощей
Спасатели предупреждают липчан о сильном западном ветре
На новой неделе в детсадах, школах и больницах Липецка включат отопление
В Липецке пропал 32-летний мужчина
МЧС предупреждает: в Липецке порывы ветра до 20 м/с