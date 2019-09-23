В Липецке обещают до 4 градусов мороза

СЕГОДНЯ 16:07 2019-09-23T16:07:13+03:00

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В Липецке прогнозируют редкое для сентября похолодание. По данным Росгидрометцентра, этой ночью с понедельника на вторник, 24 сентября, в Липецкой области ожидается до 4 градусов мороза, максимум +1°С. Днем обещают 7-12 градусов тепла. Ветер будет дуть северо-западный со скоростью 5-10 метров в секунду. Осадков не обещают, атмосферное давление увеличится до 744 мм ртутного столба.

Аналогичная температура с ночными заморозками продержится всю неделю. Самыми холодными днями, когда дневная температура не поднимется выше отметки в +9 градусов, будут вторник и среда.

Немного потеплеет в пятницу днем, 27 сентября, в этот день будет солнечно и столбик термометра поднимется до +15°С. А к выходным обещают дождь. По долгосрочному прогнозу, на следующей неделе будет значительно теплее, а в начале октября в Липецк снова вернется бархатная осень и до +20 градусов.

ИСТОЧНИК KP.RU