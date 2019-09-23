2019-09-23T16:25:06+03:00
Общество

Директора "Липецкпассажиртранс" оштрафовали за переработку водителей

Ему пришлось выплатить 20 тыс. рублей
Юлия КЛЮЕВА
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Липецкие водители автобусов перерабатывалиЛипецкие водители автобусов перерабатывалиФото: Юлия КЛЮЕВА
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Недавно прокуратура Левобережного района Липецка проверила, как исполняют федеральное законодательство в сфере пассажирских перевозок в МУП «Липецкпассажиртранс».

По информации пресс-службы областной прокуратуры, предприятие имеет бессрочную лицензию, одно из условий которой – соблюдение требований ФЗ «О безопасности дорожного движения». То есть начальство обязано организовать работу водителей в соответствии с требованиями безопасности дорожного движения, а также соблюдать установленный законом режим труда и отдыха шоферов.

Оказалось, что МУП «Липецкпассажиртранс» нарушило федеральный закон. А именно, суммарное рабочее время водителей превышало установленные нормы. В августе этого года переработка составила от 50 до 111 часов.

В отношении директора по эксплуатации предприятия возбудили дело об административном правонарушении по ч.3 ст.14.1.2 КоАП РФ «Осуществление предпринимательской деятельности в области транспорта с нарушением условий, предусмотренных лицензией». Его оштрафовали на 20 тыс. рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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